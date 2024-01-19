Конкурс "Мисс мира - 2024" пройдет в феврале и марте в Индии

В этом году он пройдет в 71-й раз

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Международный конкурс красоты "Мисс мира" в этом году пройдет в Индии. Об этом сообщила в Х председатель конкурса Джулия Морли.

"Мы с гордостью объявляем Индию страной-организатором конкурса "Мисс мира", - написала она. Последний раз конкурс проводился в Индии 1996 году, тогда он состоялся в Бангалоре. В этом году он пройдет уже в 71-й раз. Принимающими городами станут Нью-Дели и Мумбаи.

Церемония открытия конкурса запланирована на 20 февраля. Финал и объявление победительниц пройдет 9 марта. Как ожидается, бороться за корону будут представительницы 120 стран, которые выиграли национальные конкурсы красоты в своих государствах. В финал пройдут 20 девушек.

"Мисс мира" продемонстрирует богатое разнообразие индийской культуры, традиций, наследия, декоративно-прикладного искусства, текстиля, кухни, туризма и многого другого широкой мировой аудитории", - отметила советник организации "Мисс мира" в Индии Муниш Гупта.

Международный конкурс "Мисс мира" впервые состоялся в 1951 году по инициативе гражданина Великобритании Эрика Морли и его супруги Джулии. По словам организаторов, цель мероприятия - утверждение в мире принципов толерантности и благотворительности с помощью демонстрации душевной красоты участниц в сочетании с их внешней грацией. Наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс интернешнл" и "Мисс Земля" "Мисс мира" считается одним из наиболее престижных конкурсов подобного рода.