На Пискаревском мемориале впервые пройдет акция "Ночь после блокады"

Мероприятие начнется 27 января в 16:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Первая акция "Ночь после блокады" пройдет на Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор мемориала Евгений Панкевич, отметив, что собравшихся также ожидает "поэтическая реконструкция".

"Мы, вместе с Общественной палатой Санкт-Петербурга, вместе с командой Фонда социальных инициатив "Мирные люди", с театром Ольги Бергольц и общественными организациями проводим акцию "Ночь перед блокадой". 7 сентября 2023 года мы провели акцию "Ночь перед блокадой" и получили очень большой отклик, увидели очень много неравнодушных людей. Поэтому мы решили, что не можем пройти мимо такой даты, как 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Акция начнется в 16:30 - нас ожидает памятное шествие, а после "поэтическая реконструкция" с участием известных артистов", - сказал Панкевич.

Он отметил, что предшествовать акции будет конференция "Ленинградская Победа", которая пройдет 24 января и впервые будет транслироваться в прямом эфире на всю страну. Собравшихся же 27 января на акцию "Ночь после блокады" ожидает памятное шествие по центральной Аллее Пискаревского мемориального кладбища. Специально для мероприятия будет подготовлен единый венок, а участие в акции примут представители сообщества военных реконструкторов "Эпоха", которые будут одеты в форму 1944 года. На торжественной церемонии будут также присутствовать школьники и студенты, ветераны различных войн и вернувшиеся герои СВО.

"После шествия на верхней площадке Пискаревского мемориала начнется программа - собравшиеся услышат литературно-музыкальные композиции в исполнении знаменитой в Петербурге актрисы Анны Загребневой и заслуженного артиста РФ Михаила Морозова", - добавила директор Фонда социальных инициатив "Мирные люди" Наталья Казарина.

Она также подчеркнула, что формат концертной программы довольно быстро перетечет в формат свободного микрофона - возможность подойти к нему и прочесть стихи о блокаде вместе с артистами будет у любого желающего.

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.