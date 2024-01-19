На выставке "Россия" провели викторины в день амурского тигра

Посетители также услышали лекции о природе Дальнего Востока

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Представители дальневосточных регионов провели День амурского тигра во время Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Его гости смогли поучаствовать в мастер-классах и викторинах, послушать лекции о краснокнижном хищнике, передает корреспондент ТАСС.

"День тигра - это праздник Приморского края, который мы привезли в Москву, чтобы люди больше узнали об этом амурском красавце. Это самый крупный хищный зверь, самый крупный тигр в природе. Мы прикладываем много усилий для сохранения популяции", - сказал заместитель председателя правительства Приморского края Ленар Нуриев.

Он отметил, что в Приморье за тиграми можно наблюдать в естественной среде их обитания: "Есть сафари-парк, <...> он открыт круглогодично, очень много [туристов его] посещают: не только жители Приморского края, туда приезжают из многих регионов. <...> Работники заповедника даже разрешают покормить тигра".

День амурского тигра прошел в ходе дней заповедных территорий на выставке-форуме "Россия". Мероприятия, посвященные заповедным территориям, проходят в павильоне "Природоград" с 11 по 28 января. Посетители услышали лекции о природе Дальнего Востока, заповедниках и самих амурских тиграх, поучаствовали в мастер-классах и викторинах и даже сочинили собственную сказку. Ощущение единства с природой создавали лесные звуки и интерактивные стенды павильона "Природоград".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.