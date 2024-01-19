На митинге австрийских фермеров призвали прекратить импорт зерна с Украины

Депутат Петер Шмидлехнер заявил о необходимости "защитить отечественных фермеров по примеру Польши и Венгрии"

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Около 200 человек вышли на площадь Балльхаусплац в центре Вены на акцию протеста австрийских фермеров в поддержку германских аграриев. Как передает корреспондент ТАСС, выступивший на митинге депутат от оппозиции Петер Шмидлехнер призвал остановить импорт зерна с Украины для защиты австрийских сельхозпроизводителей.

Митингующие разместили 12 тракторов напротив здания ведомства федерального канцлера республики. Многие из собравшихся держали австрийские флаги, у некоторых были барабаны и огромные колокольчики, которые в Альпах традиционно вешают на шею коровам. Протестующие требовали от властей страны усиления поддержки аграрного сектор и мер по прекращению роста цен на удобрения. Митингующие также неоднократно скандировали лозунги "правительство в отставку" и "сопротивление".

Выступая перед участниками акции, Шмидлехнер, депутат Национального совета (нижняя палата парламента) от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС), призвал к прекращению импорта украинского зерна, "из-за которого падает качество австрийской муки", и мяса из Латинской Америки, "обработанного гормональными препаратами". Политик также призвал власти страны "защитить отечественных фермеров по примеру Польши и Венгрии", которые ввели эмбарго на ввоз украинских зерновых на свои рынки. Речь депутата встретили аплодисментами.

Организатором акции выступил Союз свободных фермеров - ассоциация, близкая к право-консервативной АПС. Согласно данным социологического опроса от 10 января, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны (28,5%). Правящие Австрийская народная партия (20,9%) и "Зеленые" (9,5%) суммарно пользуются поддержкой 30,4% населения. Несколько депутатов австрийского парламента от АПС посетили акцию протеста германских фермеров в Берлине 15 января в знак солидарности.

На прошлой неделе по всей Германии проходили крупные акции протеста фермеров против планов правительства сократить субсидии и отменить ряд налоговых льгот для аграриев. 15 января в Берлин прибыло более 5 тыс. единиц сельхозтехники. Тысячи фермеров собрались у Бранденбургских ворот. Некоторые держали плакаты с требованием отставки правительства канцлера Олафа Шольца.