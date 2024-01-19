В Херсонской области потребовали обеспечить жителей доступным хлебом

В 2024 году на увеличение поддержки местных производителей муки и хлеба в программе социально-экономического развития при поддержке Минсельхоза России предусмотрено 138 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 19 января. /ТАСС/. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко потребовал от глав районов организовать производство "социального хлеба" по 16-18 рублей, в этом местным властям поможет Минсельхоз региона, сообщил сам Алексеенко в Telegram-канале.

"Вопреки красивым отчетам местных администраций, в шести округах из 14 полностью перестали производить и продавать социальный хлеб по 16 и 18 рублей за булку, как того требует постановление губернатора. <...> Каждый глава доложил ситуацию по своему району. Дальше вместе с Минсельхозом области по каждому будет отработан план действий. Регион, который вырастил урожай 2 млн тонн [зерновых и масличных культур], просто обязан полностью обеспечивать себя хлебом. И еще снабжать соседей", - говорится в сообщении.

Глава регионального правительства уточнил, что "социальный хлеб" сейчас не производится в Нижнесерогозском, Ивановском, Алешкинском, Каланчакском, Чаплынском и Верхнерогачикском районах.

"В Каховском округе тоже далеко не везде можно купить дешевый хлеб. Но если в прифронтовых Алешках закрытие основной пекарни еще можно объяснить, то для остальных завозить хлеб из соседних регионов страны, не выпекая своего, - просто позор", - подчеркнул Алексеенко.

По его словам, в 2024 году на увеличение поддержки местных производителей муки и хлеба в программе социально-экономического развития при поддержке Минсельхоза России предусмотрено 138 млн рублей.