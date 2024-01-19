В Луганске три школы перевели на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ

Дистанционное обучение продлится семь дней

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. Три школы в Луганске ЛНР переведены на дистанционное обучение из-за высоких показателей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Три школы Луганска переведены на дистанционное обучение. С 20 января на дистанционное обучение на семь дней переведены школы №6, №44 и отдельные классы школы №11 в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями", - говорится в сообщении.