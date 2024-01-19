Псковский сотрудник центра "Воин" стал доверенным лицом Путина

Им назначили Андрея Ключко

ПСКОВ, 19 января. /ТАСС/. Сотрудник псковского регионального филиала центра "Воин" Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, сообщила пресс-служба организации.

"Ключко Андрей Васильевич - сотрудник филиала Центра "Воин" Псковской области стал доверенным лицом Владимира Путина", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в псковской региональной инициативной группе по выдвижению Владимира Путина много участников СВО и военкоров.

"Они как никто другой понимают, как важно сейчас России выстоять и победить тех, кто пытается сделать ее покорной и зависимой от чужой воли. Президент - это же главнокомандующий. Как вы себе представляете в такой переломный момент истории смену лидера, президента, главнокомандующего? И десятки миллионов россиян не представляют. Поэтому у Владимира Путина такая поддержка", - приводит пресс-служба слова Ключко.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.