В Кировской области сняли ограничения для большегрузов на основных дорогах

Как сообщили в региональном правительстве, циклон с обильным снегопадом перемещается в южном направлении

ТАСС, 19 января. Власти Кировской области сняли введенные утром ограничения для движения большегрузов на дорогах региона, кроме трасс южного направления, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"<...> работа дорожников Кировской области позволила раньше срока снять ограничения для большегрузов. На основных трассах действие ограничений будет прекращено уже в 18:00 мск сегодня, 19 января", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ограничения сохраняются до 6:00 мск субботы на трассах южного направления: Киров - Советск - Яранск, Киров - Малмыж - Вятские-Поляны, Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Республики Удмуртия, обход Радужного, Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области, Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл.

"Циклон с обильным снегопадом перемещается в южном направлении, поэтому на этих трассах до утра субботы сохранится ограничение на проезд автомобилей свыше 3,5 т. Остальные дороги уже очищены от снега", - сообщили в ведомстве.