Более сотни бойцов группировки "Восток" приняли участие в крещенских купаниях в ДНР

Место для купаний выбиралось с учетом обеспечения вопросов безопасности и оперативной обстановки, сообщили в Минобороны РФ

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Свыше 100 бойцов группировки "Восток" приняли участие в Крещенских купаниях, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В крещенских купаниях приняли участие более 100 военнослужащих группировки "Восток" на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Среди них бойцы сводного отряда разминирования, военнослужащие из Приморья, Забайкалья и Владивостока", - сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что купель была оборудована по многочисленным просьбам самих бойцов. Место для купаний выбиралось с учетом обеспечения вопросов безопасности и оперативной обстановки. "Купания проходили по всем правилам православных традиций. Сначала воду освятил священник, отслужил молебен и уже после бойцы смогли окунуться в купель и приложиться к Казанской иконе Божией Матери, которую привезли специально. Кстати, сама купель была оборудована в течение нескольких часов из соображений безопасности", - уточнили в Минобороны.

Там подчеркнули, что аналогичные купели были оборудованы и на других направлениях.