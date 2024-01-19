Кабмин утвердил план мероприятий концепции миграционной политики на 2024-2025 годы

В нем содержится более 40 пунктов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российское правительство утвердило план мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, в нем содержится более 40 пунктов, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Мероприятия плана сгруппированы по шести разделам. Они посвящены в том числе порядку въезда иностранных граждан на территорию России, содействию их адаптации, свободному перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства. Кроме того, особое внимание в плане уделяется продолжению работы по цифровизации услуг для людей, которых хотят жить и работать в России.

МВД России поручено ежеквартально отчитываться правительству о результатах выполнения мероприятий плана и ежегодно представлять ему проект доклада президенту РФ о реализации указанной концепции.