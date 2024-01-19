Эксперимент по сбору биометрии у иностранцев в аэропортах Москвы пройдет в 2024 году

Итоги эксперимента подведут к 10 декабря

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну через московские аэропорты, будут подведены к 10 декабря. Это предусматривается утвержденным правительством РФ двухлетним планом мероприятий по реализации Концепции миграционной политики. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В частности, в ходе эксперимента будет апробирован процесс аутентификации таких граждан с использованием персональных данных, размещенных в единой биометрической системе.

Эксперимент также предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса иностранных граждан. Его проведением будут заниматься правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти.