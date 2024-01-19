Меры по усилению ответственности за нарушение законов РФ иностранцами представят к марту

Идеи должны предложить МВД и ФСБ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. МВД и ФСБ до марта должны представить идеи по усилению ответственности для иностранцев за нарушение законов РФ. Это предусматривается утвержденным правительством двухлетним планом мероприятий по реализации Концепции миграционной политики. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"План также предусматривает выработку предложений по усилению мер ответственности за нарушение иностранными гражданами российского законодательства. Этой работой займутся МВД и ФСБ", - говорится в тексте документа. Результаты должны быть представлены в правительство в марте 2024 года.

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы была утверждена указом президента в 2018 году. В 2023 году по решению главы государства она была актуализирована.