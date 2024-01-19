В России в 2024 году планируют создать "цифровые профили" мигрантов

В "профиле" намерены объединить данные миграционного учета, содержащиеся в различных ведомственных системах по каждому иностранному гражданину

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Систему "цифрового профиля" для приезжающих в Россию иностранцев планируют создать до конца года. Это следует из утвержденного правительством двухлетнего плана мероприятий по реализации концепции миграционной политики (документ есть в распоряжении ТАСС).

В "профиле" намерены объединить данные миграционного учета, содержащиеся в различных ведомственных системах по каждому иностранному гражданину. Такую работу должны будут провести Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. Сделать это нужно до 10 декабря 2024 года.

Власти ожидают, что подобное решение позволит обеспечить достоверное подтверждение личности иностранцев, прибывающих в страну. В системе планируется использовать в том числе биометрические данные.

Кроме того, зарубежные граждане, въезжающие в безвизовом порядке, смогут направлять электронное уведомление о планируемом прибытии в РФ с помощью цифрового профиля. Также механизм позволит мигрантам пользоваться Госуслугами.