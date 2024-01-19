Механизм блокировки сайтов с незаконными услугами в сфере миграции появится в 2024 году

Его разработают к 10 сентября

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Механизм выявления и блокировки интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги в сфере миграции и реализации поддельных документов, будет разработан к 10 сентября текущего года. Это следует из плана мероприятий концепции миграционной политики на 2024-2025 годы, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Ответственными за работу по данному направлению назначены МВД России, ФСБ и Роскомнадзор. О ее результатах они должны будут отчитаться в правительство РФ.

Как следует из документа, после разработки соответствующего механизма количество сайтов, предлагающих незаконные услуги в сфере миграции, будет минимизировано.