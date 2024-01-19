Мигранты - выпускники российских вузов смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке

Кабмин поручил запустить соответствующий механизм предоставления вида на жительство

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство РФ поручило запустить механизм предоставления вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке для иностранных граждан, получивших образование в российских вузах, колледжах или научных организациях. Это следует из утвержденного правительством двухлетнего плана мероприятий по реализации концепции миграционной политики (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Предоставление иностранным гражданам, получившим образование в российских государственных научных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, права на получение вида на жительство в упрощенном порядке", - говорится в документе.

Задача поставлена Минэкономразвития России, МВД и Минобрнауки. Срок исполнения -10 декабря 2024 года.

Таким образом, к этому сроку должен быть разработан и запущен механизм предоставления вида на жительство иностранным гражданам, окончившим российские колледжи, вузы или научные организации и осуществлявшим трудовую деятельность в РФ до дня подачи заявления не менее шести месяцев.

Кроме того, Минтруду, Роструду и высшим исполнительным органам субъектов РФ поручено заниматься организацией мероприятий по информированию и консультированию работодателей, которые привлекают иностранцев для трудовой деятельности на территории страны. Также планируется информировать самих иностранных работников по вопросам соблюдения трудового законодательства. Доклад о проделанной работе необходимо предоставить в правительство дважды: к 10 декабря 2024 года и к той же дате в 2025 году.