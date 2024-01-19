В Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за снегопада и метели

Аналогичный режим функционирования рекомендовано ввести руководителям муниципальных образований

ЧЕБОКСАРЫ, 19 января. /ТАСС/. Власти Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за непогоды, планируется создание оперативного штаба. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

"Постановляю ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности с 19 января <…> до особого распоряжения", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале органов власти республики

Аналогичный режим функционирования рекомендовано ввести руководителям муниципальных образований. Органам власти поручено организовать работу по подготовке сил и средств для ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации. ГКЧС Чувашии совместно с Главным управлением МЧС по Чувашии рекомендовано организовать работу постоянно действующего оперативного штаба.

По информации Главного управления МЧС по Чувашии, 20 января в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильных снегопадов и метели. На федеральных трассах в республике действуют ограничения для проезда пассажирского и грузового транспорта. На трассе М-7 "Волга" ввели запрет на территории с 573 по 790 км и на участке западного подъезда к городу Чебоксары, на дороге Р-176 "Вятка" действуют ограничения на двух участках, на дороге А-151 Цивильск - Ульяновск ограничен для движения один участок.

По информации Минтранса Чувашии, на дорогах регионального и межмуниципального значения введено временное ограничение для движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств. Уточняется, что дорожные службы работают в усиленном режиме. Власти призывают жителей по возможности воздержаться от поездок на период непогоды.