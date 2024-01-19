В России усовершенствуют систему тестирования мигрантов на знание русского

Также будет разработан механизм по оценке уровня владения русским языком несовершеннолетними гражданами

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Система государственного тестирования мигрантов на знание русского языка будет усовершенствована. Это следует из утвержденного правительством РФ двухлетнего плана мероприятий по реализации концепции миграционной политики (документ есть в распоряжении ТАСС).

В документе отмечается, что совершенствование системы направлено на создание дополнительных условий для иностранцев, чтобы они могли успешно осваивать образовательные программы, а также для продвижения системы за рубежом.

Ответственными назначены Минобрнауки и Минпросвещения РФ, а также МИД и заинтересованные ведомства. Срок исполнения - 20 марта 2024 года.

Также будет разработан механизм по оценке уровня владения русским языком несовершеннолетними гражданами.

Ожидается, что диагностика поможет оценить уровень владения мигрантами русским языком и определить, какие дополнительные курсы требуются для успешного освоения такими детьми школьной программы. Ответственные - Минпросвещения и региональные власти. Срок исполнения - 20 марта этого года.