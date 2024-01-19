В Чехове и Раменском планируют построить питающие центры для улучшения электроснабжения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с министром энергетики России Николаем Шульгиновым программу модернизации системы электроснабжения региона

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новые питающие центры планируется построить в городских округах Чехов и Раменское для улучшения электроснабжения расположенных в муниципалитетах поселках. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Многие выезжают на праздники в деревни, СНТ, коттеджные поселки, некоторые живут за городом круглый год, все это предполагает регулярное потребление электричества. Происходит перегруз на сетях - они работают на пределе возможностей, электричество скачет. В январе у нас было несколько аварий, из-за которых проблемы с электричеством ощутили порядка 43 тыс. жителей области. Наши основные проблемные точки - поселки в Чехове и Раменском, где из-за перегруза часто происходят отключения. Чтобы увеличить мощности, хотим построить три новых питающих центра - один в Чехове и два в Раменском", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что состоялась встреча с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, в рамках которой обсуждалась программа модернизации системы электроснабжения Подмосковья.

В пресс-службе губернатора и регионального правительства пояснили, что в 2024-2025 годах "Россети Московский регион" планируют построить три питающих центра: один в Чехове и два - в Раменском городском округе, что позволит каждому муниципалитету дополнительно передать примерно по 100 МВт мощности. Также они смогут обеспечить надежное электроснабжение Домодедова и Подольска.

В свою очередь министр энергетики РФ отметил, что нужно уделить повышенное внимание прогнозированию, чтобы понимать, где необходимо усиление.

"Не только в Москве, в Подмосковье, но и в остальных регионах в период аномальных климатических условий были проблемы с электроснабжением. Я думаю, что из всех этих событий всегда нужно делать правильные выводы. Кроме ликвидации узких мест, необходимо посмотреть на перспективу. Потому что Московский регион, Московская область развиваются иначе, чем другие агломерации, другими темпами. У мегаполисов есть специфика. Необходимо выработать подходы, выявить центры роста нагрузок, определить места комплексной застройки, где будет другой уровень потребления. Важно понять всю картину, которая нас ждет через 10 лет, чтобы определить, нужна там генерация, подстанция или сеть", - привели в пресс-службе слова Шульгинова.