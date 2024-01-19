Голландские экологи подали в суд на крупнейший банк страны

Организация Milieudefensie потребовала прекратить финансирование проектов, в результате которых происходит загрязнение окружающей среды

ГААГА, 19 января. /ТАСС/. Голландская экологическая организация Milieudefensie подала в суд на крупнейший в стране банк ING с требованием прекратить финансирование проектов, в результате которых происходит загрязнение окружающей среды. Соответствующая информация с призывом к населению присоединиться к иску опубликована на сайте экологов.

"Мы дали компаниям, загрязняющим окружающую среду, возможность разработать и начать выполнять эффективный климатический план, - отметила организация. - Но ни одна из них не добилась прогресса. Крупнейший банк Нидерландов, ING, также делает недостаточно и продолжает выбрасывать слишком много парниковых газов. Поэтому ING не оставляет нам другого выбора: мы идем в суд и возбуждаем климатическое дело".

Экологи, в частности, требуют, чтобы банк вдвое сократил выбросы парниковых газов, которые в 2022 году составляли 61 мегатонну, а также отказался от клиентов, которые продолжают загрязнять окружающую среду. В самом банке сообщили, что получили иск и изучают его в настоящее время.

"Кто платит, тот и заказывает музыку, - отметил директор Milieudefensie Дональд Полс. - ING, например, посредством финансирования нефтегазовых компаний является спонсором климатического кризиса. Поэтому банк должен потребовать от крупных компаний, загрязняющих окружающую среду, разработку убедительных климатических планов, а в противном случае прекратить вести с ними дела".

Это первый случай в Нидерландах, когда климатическое дело возбуждается против финансового учреждения. В декабре 2019 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе предыдущие решения по делу экологической организации Urgenda и подтвердил, что голландское правительство обязано срочно и значительно сократить выбросы парниковых газов в соответствии со своими обязательствами в области прав человека.