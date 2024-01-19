В Петербурге в музее Суворова открылась выставка-инсталляция о блокаде

Она создана при поддержке Российского государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга и Музея городской скульптуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Выставка в формате инсталляций, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда, открылась в Государственном мемориальном музее им. Суворова, сообщил ТАСС заместитель директора музея Александр Лукирский.

"Эта выставка для музея Суворова необычная. Форма представления - это инсталляции, которые рассказывают и показывают, как выглядел музей после 1943 года, когда в него попала бомба. Инсталляция сделана таким образом, что вы смотрите изнутри, из той разрушенной башни через зияющее отверстие в стене", - рассказал Лукирский.

Еще одна инсталляция, по его словам, посвящена могиле Суворова, которая в 1942 году была специально украшена и постепенно превратилась в место, куда советские солдаты приходили давать клятву любой ценой отстоять город. Выставка создана при поддержке Российского государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга и Музея городской скульптуры.

Память о блокаде

Даты, связанные с Ленинградской Победой, продолжают отмечать в Петербурге и Ленинградской области. Так у мемориала "Уроки истории" в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" состоялась торжественная церемония возложения цветов, приуроченная к 80-летию полного освобождения Петергофа от фашистской оккупации. В Ломоносове почтили память героических защитников Ораниенбаумского плацдарма, которые с сентября 1941 года и вплоть до самого снятия блокады удерживали этот важнейший для обороны Ленинграда рубеж. В Петербурге, на улице Белинского, установят мемориальную доску в память о работе прокуратуры Ленинграда во время блокады - соответствующее постановление уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.