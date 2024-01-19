В российских вузах и колледжах планируют увеличить число иностранцев

Минобрнауки и Минпросвещения поручили разработать специализированные модули в рамках социально-гуманитарного цикла с учетом изучаемой профессии или специальности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует ежегодно увеличивать число иностранных студентов в российских вузах и колледжах. Это следует из утвержденного кабмином двухлетнего плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Ожидаемый результат - обеспечено ежегодное увеличение количества иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования, <…> обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по образовательным программам среднего профессионального образования", - говорится в документе.

Задачи поставлены Минобрнауки и Минпросвещения РФ. Срок исполнения - 10 декабря 2024 года. Также ведомствам нужно будет отчитаться о проделанной работе второй раз к 10 декабря 2025 года.

Также ведомствам поручено разработать специализированные модули в рамках социально-гуманитарного цикла с учетом изучаемой профессии или специальности для включения в образовательные программы среднего профессионального образования для иностранных студентов по изучению русского языка как иностранного.

Кроме того, Минобрнауки, Минпросвещения, ФАДН и другим заинтересованным федеральным органам исполнительной власти до 20 марта поручено выработать единые подходы к организации содействия адаптации иностранных студентов, создать условия для их приобщения к русской культуре и формирования у них традиционных российских духовно-нравственных ценностей.