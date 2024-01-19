В России иностранцам за нарушения законов могут ужесточить наказания

Соответствующие предложения должны разработать МВД и ФСБ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. МВД РФ и ФСБ должны разработать предложения по усилению ответственности за нарушения законов для иностранных граждан. Это следует из утвержденного правительством двухлетнего плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики РФ (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Выработка предложений по усилению мер ответственности за нарушение иностранными гражданами законодательства Российской Федерации. Ожидаемый результат - проведен комплексный анализ мер ответственности иностранных граждан и представлены предложения по их усилению", - сказано в документе.

МВД и ФСБ назначены ответственными за выполнение работы. Предложения они должны будут предоставить к 20 марта 2024 года в правительство России.