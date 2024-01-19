Минпросвещения предложило дополнить предмет "История" курсом "История нашего края"

Одновременно с этим министерство предлагает исключить предметную область "Основы духовно-нравственной культуры народов России", а также учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство просвещения России предлагает дополнить предмет "История" учебным курсом "История нашего края", соответствующий проект приказа министерства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Изменения [в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования] вносятся в части дополнения учебного предмета "История" учебным курсом "История нашего края" для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Одновременно с этим министерство предлагает исключить предметную область "Основы духовно-нравственной культуры народов России", а также учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Их могут интегрировать в учебный курс "История нашего края".

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

"После актуализации федеральных государственных образовательных стандартов будет проведена работа по внесению соответствующих изменений в федеральную основную образовательную программу в части включения в федеральную рабочую программу по учебному предмету "История" учебного курса "История нашего края". Кроме этого, к дате вступления в силу изменений планируется разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего образования", - отмечается в пояснительной записке.