Биометрия, "цифра", язык и традиции. Кабмин утвердил планы по миграционной политике

Правительство РФ утвердило план мероприятий, с помощью которых планируется реализовывать в следующие два года Концепцию государственной миграционной политики. Документ, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, есть в распоряжении ТАСС.

В числе мероприятий, санкционированных правительством, - создание "цифрового профиля" иностранцев, упрощающего въезд в РФ, сбор биометрических данных для усиления безопасности, а также улучшение системы тестирования по русскому языку и подготовка наглядных пособий о нормах жизни в России.

ТАСС собрал основные параметры документа.

Больше "цифры"

К 10 декабря должен быть создан "цифровой профиль" иностранца, который можно будет использовать для уведомления о приезде в РФ без визы. К тому же сроку правительство ожидает завершить тестовый сбор биометрии у иностранцев, прибывающих в РФ через московские аэропорты. Эти данные будут регистрироваться в единой системе при помощи мобильного приложения.

Тогда же планируется увеличить число государств, гражданам которых становится доступна российская единая электронная виза. А перечень виз, которые можно оформить в электронном виде, должен быть расширен - доклад в кабмин представят МИД, Минцифры, МВД, ФСБ и Минэкономразвития.

На дипломатическом треке

К лету 2025 года от МВД ждут предложений, как усовершенствовать процедуру предоставления убежища в РФ, устранив в ней пробелы и коллизии.

В свою очередь МИД РФ предстоит сформулировать правовые нормы о постоянно проживающих за рубежом россиянах и обеспечить их обязательный консульский учет.

Смягчение визового режима

До 10 декабря 2025 года планируется смягчить визовый режим для туристов из стран - ключевых партнеров России. Два доклада - по итогам 2024 и 2025 года - правительство ждет от МВД по вопросу добровольного переселения в РФ соотечественников.

Минэкономразвития, МИД и Минтруд должны выработать к концу года механизм помощи иностранным предпринимателям в переезде и релокации их бизнеса в РФ.

Дорогу ученым

До конца года планируется начать упрощенную выдачу видов на жительство в РФ иностранцам - научным работникам. А весной Минобрнауки, Минэкономики, МИД и Минтруд должны подготовить доклад об улучшении системы квот на обучение талантливых иностранцев.

В конце 2024 и 2025 годов Минобрнауки должно отчитаться об увеличении числа иностранцев, обучающихся в российских вузах, а Минпросвещения - по программам среднего образования.

Наглядная адаптация

К осени Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) вместе с Минобрнауки и Минпросвещения должны будут разработать курс адаптации приехавших в Россию на заработки иностранцев. А к 20 июня предложений, как приспособить такие курсы к реалиям конкретных регионов, ждут от субъектов РФ.

К 20 марта Минобрнауки, Минпросвещения и ФАДН должны разработать рекомендации в помощь адаптации студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям. А к зиме правительство ждет разработки для иностранцев наглядных материалов (в том числе в электронном виде) о нормах поведения в РФ.

Русский как иностранный

Минпросвещения к 20 марта должно выработать критерии для оценки владения русским языком, а к 20 июня - помочь в переподготовке педагогам, работающим с детьми-иностранцами. В свою очередь МИД, Минобрнауки и Минпросвещения должны к весне подготовить предложения о системе тестирования по русскому языку для мигрантов.

К лету МИД РФ, Россотрудничество, Минэкономразвития, а также Минпросвещения и Минобрнауки должны будут сделать доклад о механизме распространения русского языка в тех странах, откуда для въезда в Россию не нужна виза.

Борьба с преступностью

МВД и ФСБ до 20 марта должны предложить меры усиления ответственности мигрантов за нарушение российских законов. Вместе с Роскомнадзором ведомства должны будут максимально блокировать интернет-ресурсы, предлагающие информацию и услуги в сфере нелегальной миграции.

Росфинмониторинг должен будет в конце 2024 и 2025 годов отчитаться о заморозке активов причастных к террористической деятельности иностранцев.

Анализ и учет