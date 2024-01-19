В Берлине сотни дальнобойщиков приняли участие в демонстрации против роста цен

На фоне протестов фермеров в связи с отменой правительственных субсидий на дизельное топливо, а также льготного налогообложения транспортных средств работники транспортной отрасли также выразили недовольство растущими налогами

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Несколько сотен дальнобойщиков приняли участие в крупной демонстрации в центре Берлина против роста цен. Порядка 540 грузовиков и 60 тракторов, более сотни легковых автомобилей и передвижных домов заблокировали улицу 17 Июня, ведущую от Бранденбургских ворот к Колонне Победы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего на акцию протеста зарегистрировалось свыше 1,5 тыс. участников. На фоне протестов фермеров в связи с отменой правительственных субсидий на дизельное топливо, а также льготного налогообложения транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, работники транспортной отрасли также выразили недовольство растущими налогами. Транспортно-экспедиторские компании жалуются, что они вдвойне обременены увеличением платы за проезд грузовиков и повышением налога на выбросы углекислого газа. Кроме того, они обвиняют правительство ФРГ в сокращении обещанного финансирования электрогрузовиков.

В то же время на прилегающей площади перед Бранденбургскими воротами в митинге приняли участие около 200 человек. Еще одна акция протеста прошла в берлинском выставочном центре, где утром официально стартовала Международная зеленая неделя - выставка-продажа сельскохозяйственной продукции. Туда были пригнаны около сотни тракторов и грузовиков.

Ранее глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид пригрозил начать 22 января новые масштабные протесты аграриев, если правительство ФРГ не пойдет навстречу и не откажется от планов отмены ряда льгот, в частности скидок на дизель. Руквид назвал предыдущие акции фермеров лишь "предвестником землетрясения".

На прошлой неделе по всей Германии проходили крупные акции протеста фермеров против планов правительства сократить субсидии и отменить ряд налоговых льгот для аграриев. 15 января в Берлин прибыло более 5 тыс. единиц сельхозтехники. Тысячи фермеров собрались у Бранденбургских ворот. Некоторые держали плакаты с требованием отставки правительства канцлера Олафа Шольца. К акции сельхозпроизводителей присоединились экспедиторы и ремесленники. Кроме того, на минувшей неделе бастовали машинисты с требованием повысить зарплату.