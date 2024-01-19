В Москве на месте промзоны "Южный порт" появится парк с лабиринтом в форме осьминога

В парке также будет создана речка, вдоль которой появится детская площадка с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Парк площадью 2 га с лабиринтом в форме осьминога, искусственной рекой, танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами появится на одном из участков реорганизуемой промзоны "Южный порт" в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Оригинальный парк станет часть проекта жилого комплекса площадью 378 тыс. кв. м, который возводится на территории реорганизуемой промзоны "Южный порт". В парке будет создана речка, вдоль которой появится детская площадка с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра отметил, что благоустройство дополнят несколько тематических парковых зон: с цветниками, лабиринтом в форме осьминога, различными игровыми элементами, навесами для отдыха, площадками для воркаута и работы на свежем воздухе, а также еще одним тематическим пространством для детей. Парк станет частью жилкомплекса, который строится в северной части района Печатники по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 28-28А (Юго-Восточный административный округ).