В ВОЗ заявили, что сбои в вакцинации и отсутствие лекарств усугубили риск инфекций в Газе

По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Яшаревича, более 1,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и жить в переполненных приютах

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Нарушение плановой вакцинации, отсутствие лекарств и сложная ситуация в сфере эпидемиологического надзора усилили риск распространения инфекционных заболеваний в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

"Более 1,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и жить в переполненных приютах. В среднем 500 человек пользуются одним туалетом и более 2 тыс. - одним душем, причем иногда в приютах туалетов нет, - отметил Яшаревич. - Отсутствие туалетов и санитарных услуг вынуждает людей испражняться на открытом воздухе, что усиливает опасения по поводу распространения болезней".

Официальный представитель ВОЗ обратил внимание на нарушение плановой вакцинации в Газе, а также отсутствие лекарств для лечения инфекционных заболеваний, что "еще больше повышает риск быстрого распространения болезней". "Ситуация усугубляется неполным охватом системой эпиднадзора за болезнями, включая возможности раннего выявления заболеваний и реагирования", - сказал он, добавив, что регулярная система надзора в настоящее время не функционирует и это "препятствует эффективному выявлению, анализу и реагированию на угрозы общественному здоровью". ВОЗ изучает варианты транспортировки образцов биоматериала для проведения анализов в Египет, а также возможность развертывания в Газе мобильных лабораторий.

По данным ВОЗ, с середины октября 2023 года в приютах для перемещенных лиц зарегистрировано 223,6 тыс. случаев инфекций верхних дыхательных путей, 158,3 тыс. случаев диареи, в том числе 84 тыс. у детей в возрасте до пяти лет, 68,7 тыс. случаев чесотки и наличия вшей, 6,6 тыс. случаев ветряной оспы и более 44,5 тыс. случаев кожной сыпи. Выявлены также заболевшие гепатитом Е. Число случаев диареи среди детей в возрасте до пяти лет, зафиксированных за последние три месяца 2023 года, в 26 раз превышает количество зарегистрированных случаев за тот же период 2022 года.