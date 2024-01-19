Естественная убыль населения в РФ с января по ноябрь сократилась на 19,34%

Она составив 438 тыс. человек, сообщается на сайте Росстата

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Естественная убыль населения России с января по ноябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилась на 19,34%, составив 438 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Росстата.

"За одиннадцать месяцев 2023 года родилось 1 млн 162 тыс. 378 младенцев, умерли 1 млн 600 тыс. 696 человек, зарегистрировано 868 тыс. 672 брака и 624 тыс. 685 разводов. Естественная убыль составила 438 тыс. 318 человек, что на 19,34% меньше, чем за январь-ноябрь 2022 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, смертность за одиннадцать месяцев 2023 года сократилась на 8,07%, а рождаемость - на 2,96%. Младенческая смертность снизилась на 11,18%.

Отмечается, что в ноябре 2023 года родились 102 тыс. младенцев, умерли 146 тыс. человек, зарегистрированы 68 тыс. браков и 57 тыс. разводов. По сравнению с ноябрем прошлого года смертность снизилась на 0,79%, рождаемость - на 2,9%, а младенческая смертность - на 11,09%. Естественная убыль в ноябре 2023 года составила 43 тыс. человек, увеличение по сравнению с ноябрем 2022 года - на 4,6%.

Также количество разводов сократилось на 0,5%, а число браков, заключенных в ноябре 2023 года, сократилось по сравнению с ноябрем 2022 года на 35,37%.

В новость была внесена правка (19:56 мск) - передается с исправлением года в первом предложении, правильно - 2022 года.