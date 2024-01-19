. Также они изучают основные принципы медицинской эвакуации и оказания помощи в сложных условиях

ТАСС, 19 января. Более 3,8 тыс. белгородцев прошли курсы по оказанию доврачебной помощи с начала 2024 года, их обучают оказанию первой помощи при различных травмах и основным принципам медицинской эвакуации. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале.

"3 850 белгородцев с начала нового года прошли курсы по оказанию доврачебной помощи. Участников обучают оказанию первой помощи при различных травмах. Также они изучают основные принципы медицинской эвакуации и оказания помощи в сложных условиях", - написал он.

Также курсы проходят все муниципальные служащие Белгорода. Обучение организовано по поручению главы региона Вячеслава Гладкова, дополнил мэр.