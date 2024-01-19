В Латвии узаконили однополое партнерство

Среди государств Балтии единственной страной, где такое правовое регулирование отсутствует, остается Литва

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Институт партнерства, в том числе однополых пар, окончательно узаконен в Латвии. Как сообщил интернет-портал delfi.lv, президент республики Эдгарс Ринкевичс провозгласил соответствующие поправки к закону, принятые в ноябре 2023 года Сеймом (парламентом) страны.

Поправки к закону "О нотариате" вводят институт партнерства, в том числе регулируют отношения однополых пар, говорится в сообщении.

Нововведение вступает в силу с 1 июля 2024 года. Согласно документу, сведения о заключении и прекращении партнерства будут вноситься в регистр физических лиц.

Среди государств Балтии единственной страной, где такое правовое регулирование отсутствует, остается Литва. Вопрос является предметом дискуссий. Так, президент Гитанас Науседа заявил, что выступает против попыток принижения ценности традиционной семьи в пользу навязываемого сексуальными меньшинствами семейного партнерства лиц одного пола.