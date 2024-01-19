В Калининграде на выставке представили документы из архива внешней политики РФ

Экспозиция открылась в Областном историко-художественном музее и продлится до 18 февраля

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС /. Документы из архива внешней политики РФ представили на выставке, посвященной 75-летию Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), действовавшего с 1949 по 1991 годы. Экспозиция открылась в Областном историко-художественном музее в Калининграде и продлится до 18 февраля, сообщает пресс-служба областного правительства.

Совет экономической взаимопомощи - межправительственная экономическая организация, которая была учреждена в январе 1949 года по инициативе коммунистических и рабочих партий Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Советского Союза и Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве.

"Мы не могли не отметить эту дату. Калининградская область в силу своего географического положения более сорока лет была транзитным регионом, который курировал и импортные, и экспортные отношения стран экономической взаимопомощи. На выставке представлены артефакты из собраний нашего музея. Также выражаем благодарность калининградским коллекционерам и представительству МИД в Калининграде, которое представило бесценные документы из архива внешней политики Российской Федерации", - сказала на открытии выставки директор музея Екатерина Манюк.

Выставка содержит фотографии, документы, предметы из фондов Калининградского историко-художественного музея и ведущих российских государственных архивов, посвященные сотрудничеству государств - членов СЭВ в области промышленности, образования, космоса, культуры, формировании коллективной валюты, а также организации международных финансовых учреждений, совместных объединений и предприятий, эксплуатации нефте- и газопроводов. Она продлится до 18 февраля 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы.

Целью создания СЭВ провозглашалось содействие экономическому развитию стран-участников, повышение уровня индустриализации, уровня жизни, производительности труда. В середине 1970-х годов на долю стран - членов СЭВ приходилась треть мирового промышленного производства, хозяйственный потенциал этих государств вырос в несколько раз. В 1980-е годы Совет экономической взаимопомощи обновился, стал использовать элементы рыночной экономики в торговых операциях, отдавать приоритет прямым связям между предприятиями стран-участниц организации.