РФ намерена ввести консульский учет граждан, проживающих за рубежом

В документе указан срок реализации инициативы - 20 июня 2025 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Проживающие за рубежом граждане России будут попадать под обязательный консульский учет. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ о реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", - говорится в тексте документа.

"Ожидаемый результат - определено понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации", а также конкретизирован правой статус этой категории граждан", - указывается в плане.

Согласно документу, срок реализации инициативы указан 20 июня 2025 года. Ее выполнение возложено на МИД РФ.