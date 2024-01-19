На юге Болгарии зафиксировали абсолютный температурный рекорд - плюс 18,8 градуса

В ночь на 20 января погода резко изменится до минус 10 градусов, передает Дарик-радио

СОФИЯ, 19 января. /ТАСС/. Метеорологи Болгарии зафиксировали в городе Хасково в южной части страны абсолютный температурный рекорд за более чем 90-летнюю историю метеонаблюдений. Как сообщает Дарик-радио, воздух там прогрелся до 18,8 градуса, что ровно на градус выше предыдущего рекорда, в прошлом году там было 17,8 градуса.

26 декабря 2023 года в Хасково также было рекордно тепло, воздух прогрелся до 19,4 градуса.

В ночь на 20 января погода в Болгарии резко изменится, на смену весенней погоде придут морозы до минус 10 градусов, ожидается снегопад, в большей части страны объявлен оранжевый уровень опасных метеорологических явлений. Полиция и спасатели призывают граждан воздержаться от поездок на дальние расстояния.