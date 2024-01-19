На Украине ограничили продажу импортных сигарет и алкоголя в Duty Free

Одно лицо может получить в руки две пачки иностранных сигарет и два литра алкоголя, передает Укринформ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство Украины ввело очередные ограничения на продажу табачной и алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли Duty Free. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на решение кабмина.

"Правительственным решением предусмотрено введение на время действия военного положения эффективного контроля за соблюдением ограничений по реализации магазинами Duty Free табачных изделий и алкогольных напитков одному лицу в течение одних суток (ориентировочно 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя)", - приводит агентство выдержку из решения правительства.

Для контроля за исполнением этого решения вводится порядок обмена информацией между магазинами беспошлинной торговли и пограничными, налоговыми и таможенными органами. Ранее на период военного времени в Duty Free была запрещена продажа сигарет и алкоголя, произведенных на Украине. Власти объясняют эти меры необходимостью противодействия нелегальному обороту подакцизных товаров на внутреннем рынке.