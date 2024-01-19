В Пологовском районе восстановили электроснабжение после трехдневного отключения

ВСУ ранее ударили дроном по трансформатору

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Электроснабжение в Пологовском районе Запорожской области после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трансформатору 16 января восстановлено. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

"Электроснабжение в Пологах и Пологовском районе полностью восстановлено. На данный момент специалисты предприятий "Таврия-энерго" и "Россети" полностью завершили подключение электроснабжения. Электричество, а за ним и отопление поданы как в многоквартирный, так и в частный жилой сектор", - написал он.