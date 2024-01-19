В Челябинске выявили небольшое превышение загрязняющих веществ в воздухе после пожара

Проведено 68 исследований

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Лабораторные исследования показали незначительные превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе после пожара на рынке в Челябинске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Замеры проводились по показателям семи загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, углерод, взвешенные частицы PM 2,5 и взвешенные частицы PM 10, формальдегид. Проведено 68 исследований на вышеуказанные вещества. Зафиксированы незначительные превышения окислов азота", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с возгоранием на территории торгового комплекса "Европа-Азия" в Челябинске управлением Роспотребнадзора были организованы лабораторные исследования за качеством атмосферного воздуха в жилой застройке.

Пожар на рынке произошел 19 января во второй половине дня, в момент возгорания людей внутри не было. Пожар локализован на площади 1,2 кв. метров, в 20:42 (18:42 мск) объявлена ликвидация открытого горения. По факту произошедшего проверки проводят региональная прокуратура и областное следственное управление СК РФ.