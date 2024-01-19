Григория Юдина и Евгению Чирикову внесли в реестр иноагентов

В него также включили журналистку Лолу Тагаеву, политика Владислава Живицу и блогера Владислава Олейника

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минюст России добавил социолога Григория Юдина и бывшую экоактивистку Евгению Чирикову в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

"Г. Б. Юдин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. <...> Е. С. Чирикова участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении министерства.

Чирикова и Юдин проживают за пределами РФ.

Кроме того, в реестр включены журналистка Лола Тагаева, политик Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, лекторий "Живое слово", а также "Комитет ингушской независимости".

Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь" исключили из реестра в связи с его ликвидацией.