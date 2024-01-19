На связанные с проведением Года семьи в России мероприятия выделили 490 млн рублей

Средства, в частности, пойдут на создание и ведение сайта Года семьи и официальных аккаунтов в соцсетях

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2024 году Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 490 млн рублей на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением Года семьи. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях реализации указа президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года № 875 "О проведении в Российской Федерации Года семьи" выделить Минтруду России в 2024 году для предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на финансовое обеспечение в 2024 году мероприятий, связанных с проведением Года семьи, бюджетные ассигнования в размере 490 000 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Деньги пойдут на создание и ведение сайта Года семьи и официальных аккаунтов в соцсетях, изготовление продукции с фирменной символикой, создание и организацию деятельности проектного офиса Года семьи, организацию и проведение мероприятия "Семья года", проведение 8 федеральных форумов по выработке предложений в стратегический документ в части демографической и семейной политики на период до 2030 года.

Минтруду РФ поручено проконтролировать целевое и эффективное использование денег и доложить об этом в правительство РФ до 1 февраля 2025 года.