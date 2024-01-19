В Нижнем Новгороде сформируют аварийные бригады для борьбы со снегопадом

Заместитель губернатора региона Сергей Морозов отметил, что транспортным предприятиям и дорожным службам поручено оперативно информировать жителей о дорожно-транспортной обстановке

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Аварийные бригады будут сформированы в Нижегородской области для ликвидации последствий снегопадов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Считаю необходимым на время ликвидации последствий снегопада сформировать в Нижнем Новгороде аварийные бригады по аналогии с теми, которые созданы в Главном управлении автомобильных дорог. Они нужны для оперативной расчистки участков дорог по обращениям транспортных предприятий, чтобы не допускать задержки работы общественного транспорта", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

Предприятие "Нижегородпассажиравтотранс" сформировало перечень проблемных мест по данным на вечер 19 января. Он был направлен в Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области и администрацию Нижнего Новгорода для расчистки в первоочередном порядке.

Морозов отметил, что усиленная работа дорожных организаций должна быть продолжена до ликвидации последствий снегопада. Транспортным предприятиям и дорожным службам поручено оперативно информировать жителей о дорожно-транспортной обстановке.

По информации транспортных предприятий, задержки в движении автобусов и троллейбусов в течение дня были связаны как с состоянием проезжей части, так и с дорожной обстановкой. С утра были сложности с проездом общественного транспорта по ряду дорог в городском округе город Бор и Богородском муниципальном округе, днем 19 января проезд был обеспечен.

В настоящее время общественный транспорт в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме. Диспетчеры выпускают автобусы и троллейбусы с конечных остановок с учетом интервала и пассажиропотока. Нижегородский метрополитен готов при необходимости вывести на линии три дополнительных состава, увеличено количество трамваев на маршрутах. Канатная дорога Нижний Новгород - Бор работает по обычному графику.