Из Крыма запустили новый автобусный маршрут Ялта - Мариуполь

Он проследует через Геническ, Бердянск и Мелитополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта - Мариуполь запустили из Крыма в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

"В рейс из Ялты до Мариуполя отправили первый автобус. Он проследует через Геническ, Бердянск и Мелитополь. Перевозчик обеспечил комфорт для пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами, рейсы будут выполняться ежедневно. Автобус будет отправляться из Ялты в 11:00, останавливаться в Алуште, Симферополе и Джанкое в Крыму, а также проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш в ДНР.

Ранее в Министерстве транспорта Республики Крым сообщали, что в настоящее время регулярно между Крымом и новыми регионами курсируют автобусы по маршрутам Джанкой - Геническ, Симферополь - Бердянск, Симферополь - Мелитополь, Ялта - Геническ, Ялта - Мелитополь, Симферополь - Скадовск, Евпатория - Симферополь - Геническ, Евпатория - Мелитополь и Ялта - Минск.