На выставке к 80-летию освобождения Великого Новгорода представили боевое знамя 1944 года

Всего в главном здании Новгородского музея-заповедника представлена экспозиция из около 200 предметов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Боевое знамя 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, которое было водружено над кремлевской стеной в районе Софийской звонницы в Великом Новгороде в ознаменование освобождения города 20 января 1944 года, представлено на выставке "1944", которая открылась в главном здании Новгородского музея-заповедника к 80-летию события. Всего экспозиция насчитывает около 200 предметов, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В состав экспозиции включено более 200 музейных предметов, которые наравне с архивными документами - подлинные свидетели событий. Они не только подчеркивают и раскрывают колорит эпохи, но и рассказывают о героических страницах освобождения и послевоенного восстановления Новгорода. <...> Центральное место в экспозиции занимает уникальная военная реликвия, переданная для участия в выставке из Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации. Это боевое знамя 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, которое было водружено над кремлевской стеной в районе Софийской звонницы в ознаменование одержанной победы 20 января 1944 года", - сообщили в музее.

Открывает выставку зал, посвященный Новгородско-Лужской наступательной операции. Документальные материалы рассказывают о подготовке советского командования к началу наступления, прорыве укрепленной линии немецкой обороны в районе Новгорода и освобождении города войсками Волховского фронта. Дополняют картину наступления советских войск наградные комплекты солдат и офицеров - участников освобождения и разминирования Новгорода.

Следующий раздел выставки повествует о возрождении разрушенного войной города. Здесь представлены документы о создании специальной научно-производственной реставрационной мастерской и ее деятельности, направленной на восстановление памятников древнерусского зодчества: архитектурного ансамбля Новгородского кремля, собора святой Софии, церкви Спаса Преображения на Нередице. Отдельное внимание уделено восстановлению и повторному открытию памятника Тысячелетию России, ставшему в военные годы символом возрождения Новгорода.

"Специальное место в экспозиции отведено для <...> фрагментов монументальной живописи из церкви Спаса Преображения на Нередице. Показ музейных предметов сопровождается текстом статьи писателя Виктора Сытина "Фрески Спас-Нередицы. Рассказ-быль", в которой автор как очевидец событий свидетельствует о страшных разрушениях церкви в военные годы и рассказывает о стремлении простых солдат, оказавшихся на ее руинах накануне освобождения Новгорода, сохранить для будущего уцелевшие фрагменты фресковой росписи", - отметили музейщики.

Проект Щусева

Заключительный раздел выставки посвящен восстановлению города по генеральному плану, разработанному архитектором Алексеем Щусевым. В этой части экспозиции представлены проектные чертежи и копия макета "Проект реконструкции и восстановления центра Новгорода" из собрания Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева. Важную часть выставки составляет мультимедийный контент. При помощи сенсорных экранов в экспозиции можно посмотреть документальный многосерийный фильм "Детский мир", созданный режиссером Валерием Рубцовым на основе воспоминаний новгородцев, вернувшихся со своими родителями в разрушенный Новгород в 1944-1945 годах.