Россия направит взнос в 250 млн рублей в Фонд гуманитарного сотрудничества СНГ

Минфину поручили уплатить этот взнос

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия направит добровольный взнос в размере 250 млн рублей в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Внести в 2024 году добровольный взнос Российской Федерации в размере до 250 млн рублей в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в тексте.

Минфину РФ поручено уплатить этот взнос.

Фонд действует на основании договора, который был подписан 25 мая 2006 года в Душанбе. Его цель - содействие развитию гуманитарного пространства и межкультурного диалога в СНГ через реализацию совместных культурных проектов, а также мероприятий в сфере образования, науки, массовых коммуникаций, спорта и других. Деятельность фонда направлена на улучшение действующих и создание новых механизмов сотрудничества стран СНГ.