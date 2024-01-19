В ЛНР создали группу по плетению массетей для позиций и техники в зоне СВО

Народный фронт планирует увеличить количество мастерских

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. Группу по плетению маскировочных сетей для укрытия позиций и спецтехники российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО), создали в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального отделения Народного фронта в ЛНР Мария Белецкая.

"Сегодня (19 января) в Луганске была создана группа по плетению маскировочных сетей для укрытия спецтехники и позиций бойцов СВО. За организационные вопросы взялись представители Народного фронта ЛНР, благодаря которым представители группы "Для своих 71" из Тулы Анна Кузнецова и Татьяна Петровичева приехали в Луганск и провели мастер-класс", - сказала она.

Белецкая уточнила, что на данный момент Народный фронт организовал в республике одну мастерскую для плетения массетей - в планах увеличить их количество.