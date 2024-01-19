В Петербурге из-за выявления кишечной инфекции закрыли две школы

В инфекционных стационарах находятся семь детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Вторая за неделю школа в Санкт-Петербурге закрыта по требованию Роспотребнадзора из-за выявления у детей кишечной инфекции. Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу в Telegram-канале, в школе № 683 Приморского района зафиксировано 11 случаев кишечной инфекции.

"В связи с регистрацией очага кишечной инфекции среди учащихся школы № 683 Приморского района <…> управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщает. По состоянию на 19.01.2024 зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции. В инфекционных стационарах на 19.01.2024 остается семь детей. У двух детей при лабораторном обследовании выявлен норовирус", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет АО "Фирма Флоридан".

Роспотребнадзор провел комплекс противоэпидемических мероприятий, включая лабораторное обследование сотрудников школы и организатора питания, отбор проб продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции, дезинфекцию.

"В школе выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в отсутствии условий для соблюдения детьми правил личной гигиены, некачественном проведении текущей уборки и дезинфекции. На пищеблоке школы выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в несоблюдении правил мытья столовой посуды, некачественном проведении текущей уборки и дезинфекции, отсутствии условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом", - отметили в пресс-службе.

Учебный процесс в школе приостановлен с 19 января на семь календарных дней.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о выявлении 63 случаев кишечной инфекции у учащихся школы № 260 Адмиралтейского района Петербурга, там учебный процесс приостановлен с 18 января.