Минтруд предложил уточнить порядок компенсации за работу в выходные дни

Как отметили в пресс-службе ведомства, по действующим нормам работа в праздники и выходные оплачивается работникам не менее чем в двойном размере за фактически отработанные часы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает внести изменения в Трудовой кодекс России для уточнения порядка компенсации за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс для уточнения порядка компенсации за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни", - говорится в распространенном сообщении.

Поправки позволят закрепить за работодателями обязанность при увольнении работников компенсировать им работу в выходные и праздничные дни, если ранее это не было сделано, пояснили в пресс-службе. Работник же сможет выбирать наиболее подходящий вариант компенсации: дни отдыха либо денежную доплату.

Как уточнили в пресс-службе, по действующим нормам работа в праздники и выходные оплачивается всем работникам не менее чем в двойном размере за фактически отработанные часы. По желанию россиянина вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен день отдыха.

"Правоприменительная практика показала, что в отдельных случаях работодатели, оплатив работу в праздники и выходные в размере оклада или тарифной ставки, не принимали решения о предоставлении дня отдыха и не компенсировал его при увольнении. Поправки разработаны с учетом позиции Конституционного суда и позволят исключить ситуации, когда работник может быть уволен без компенсации за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни", - добавили в министерстве.