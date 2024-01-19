В Варне восстановили памятник графу Николаю Игнатьеву

Работы по восстановлению провел скульптор Венцислав Марков

СОФИЯ, 19 января. /ТАСС/. Памятник российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву вернули на постамент в центре Варны. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, работы по восстановлению провел скульптор Венцислав Марков.

Ему потребовалось 10 дней, чтобы привести бюст в порядок, а также усилить металлическую конструкцию в его основании с целью воспрепятствовать возможным действиям вандалов в будущем.

Администрация Варны призвал горожан хранить памятники культурного наследия.

10 января вандал сорвал с пьедестала бронзовую фигуру Игнатьева и положил ее на землю перед постаментом. Представители властей, которые побывали на месте происшествия, заверили, что памятник будет отреставрирован. Уже на следующий день полиция задержала подозреваемого в совершении преступления - 54-летнего гражданина Болгарии, имеющего психические расстройства, именно ему и предстоит оплатить работу реставратора.

Посольство РФ в Софии осудило действия вандала, отправив соответствующую ноту в МИД Болгарии.

Памятник графу Игнатьеву открыли в Варне в 1906 году, а решение о его установке было принято городскими властями в 1902-м в знак благодарности: российский дипломат подписал в 1878 году Сан-Стефанский мирный договор, вернувший Болгарию на политическую карту мира. Автором бюста был Жеко Спиридонов, выигравший конкурс, объявленный для болгарских скульпторов.