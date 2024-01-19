В Гамбурге прекратили демонстрацию против правых из-за большого скопления людей

Согласно первоначальным данным, в акции протеста приняли участие около 130 тыс. участников

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Проведение массовой демонстрации против правых сил и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гамбурге досрочно прекращено из-за большого скопления людей. Об этом сообщило агентство DPA.

"Мы должны прекратить митинг досрочно", - заявил Казим Абачи, представитель ассоциации "Предприниматели без границ", член Социал-демократической партии (СДПГ), который отвечает за вопросы миграции, интеграции и политики в отношении беженцев. Ассоциация стала соорганизатором демонстрации под девизом "Гамбург восстает - вместе против правого экстремизма и неонацистских сетей". В ходе манифестации несколько человек упали в обморок.

Согласно первоначальным данным, в акции протеста приняли участие около 130 тыс. участников. Однако, как указали в полиции, в ней участвовали порядка 50 тыс. человек. Мэр Гамбурга Петер Ченчер резко раскритиковал АдГ. "Послание АдГ и ее правым сетям таково: мы большинство, и мы сильны, потому что мы едины и потому что мы полны решимости не позволить нашей стране и нашей демократии быть разрушенными во второй раз после 1945 года", - заявил он.

В последние дни в различных городах Германии проходят акции протеста против правого экстремизма. В среду такие манифестации прошли в Берлине и Фрайбурге. 14 января крупная демонстрация против правого экстремизма состоялась возле Бранденбургских ворот в Берлине. Как сообщало агентство DPA со ссылкой на представителя движения Fridays for Future, которое было одним из организаторов демонстрации, она собрала 25 тыс. человек. Такой же митинг прошел в Потсдаме, на него пришло 10 тыс. человек. В их числе были канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

Демонстрации проходят на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.