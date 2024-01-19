19 января, 20:17
Военная операция на Украине

В Киеве заявили об острой нехватки работников ЖКХ из-за мобилизации

Замглавы городской администрации Петр Пантелеев отметил, что это приводит к дополнительной нагрузке на коллективы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Киев испытывает серьезную нехватку коммунальных работников, многие из которых были мобилизованы. Об этом заявил замглавы городской администрации Петр Пантелеев.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, нехватка работников в этой сфере является "болезненным вопросом". "Серьезно ощущаем нехватку сварщиков, водителей спецтехники, в том числе экскаваторщиков, водителей мусоровозов <...>. Безусловно, это составляет дополнительную нагрузку на коллективы", - сказал он в интервью изданию "Вечерний Киев".

Пантелеев уточнил, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) были мобилизованы работники из "Киевводоканала", "Киевгаза", "Киевкоммунсервиса", "Киевтеплоэнерго", "Киевских электросетей", управляющих и других компаний.

Ранее в Киеве из-за мобилизации также ощутили дефицит водителей общественного транспорта и таксистов. О нехватке водителей сообщали и в других городах. Кроме того, к работам на шахтах страны вместо мобилизованных мужчин привлекли женщин и заключенных.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине