В Киеве заявили об острой нехватки работников ЖКХ из-за мобилизации

Замглавы городской администрации Петр Пантелеев отметил, что это приводит к дополнительной нагрузке на коллективы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Киев испытывает серьезную нехватку коммунальных работников, многие из которых были мобилизованы. Об этом заявил замглавы городской администрации Петр Пантелеев.

По его словам, нехватка работников в этой сфере является "болезненным вопросом". "Серьезно ощущаем нехватку сварщиков, водителей спецтехники, в том числе экскаваторщиков, водителей мусоровозов <...>. Безусловно, это составляет дополнительную нагрузку на коллективы", - сказал он в интервью изданию "Вечерний Киев".

Пантелеев уточнил, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) были мобилизованы работники из "Киевводоканала", "Киевгаза", "Киевкоммунсервиса", "Киевтеплоэнерго", "Киевских электросетей", управляющих и других компаний.

Ранее в Киеве из-за мобилизации также ощутили дефицит водителей общественного транспорта и таксистов. О нехватке водителей сообщали и в других городах. Кроме того, к работам на шахтах страны вместо мобилизованных мужчин привлекли женщин и заключенных.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.