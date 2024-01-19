К поискам выброшенного из поезда в Кирове кота подключились 5 тыс. человек

РЖД ранее принесли извинения за произошедшее и начали служебное расследование

КИРОВ, 19 января. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек из разных городов России присоединились к созданному в Telegram чату, посвященному координации поиска кота Твикса, которого 11 января проводница высадила из поезда в Кирове на улицу. Люди уже вышли на поиски кота, планируют искать его ночью и завтра днем.

"Сегодня старт поисков кота на местности! Утром поиски начнутся в 11:00 (мск). Встреча у вокзала", - говорится в сообщении.

Активисты создали чат утром 19 января, к вечеру в нем собралось более 5 тыс. человек. Кота уже искали около железнодорожного вокзала и ближайших домов, однако следов пока не нашли. Также группа людей собирается на поиски кота ночью и утром 20 января.

Как рассказал в чате хозяин кота Эдгар Гайфуллин, Твикс ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам, однако на остановке в Кирове проводница выпустила кота на улицу. На опубликованном в интернете видео запечатлен момент, как некто выкидывает кота из дверей вагона, после чего животное прячется под поезд. 12 января, узнав о ситуации, хозяева кота начали его поиски. По словам супруги владельца животного Владиславы, кота видели работники вокзала, дворники, подкармливали. "Поиски продолжаются по вокзалу, рядом с ТЦ "Бум", по улице Комсомольская, возможно, [Твикс] находится на теплотрассах, в подвалах у домов", - рассказала хозяйка кота в чате.

Ранее в Telegram-канале РЖД сообщили, что компания принесла извинения за произошедшее и начала служебное расследование после инцидента. По данным РЖД, кот ехал в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург с родственником хозяина, однако сбежал из купе, после чего "по невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда". В кировском линейном отделе МВД на транспорте подтвердили, что кота в поезде везли по всем нормам перевозки животных, а проводница, обнаружив Твикса и опросив пассажиров, решила, что кот бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки, после чего выпустила Твикса на улицу. Правоохранительные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство) в связи с отсутствием состава преступления.