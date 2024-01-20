Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра, температура воздуха будет комфортной, а солнце будет появляться чаще

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Погода в Москве в выходные прогнозируется "по-зимнему замечательной" и мягкой, солнце будет появляться чаще, а температура будет комфортной. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выходные в Москве будут, я бы сказал, по-зимнему замечательные. Погода будет облачная, но с частыми прояснениями, поэтому солнце будет часто появляться. Температура, несмотря на отрицательные значения, будет комфортной, а погода - мягкой", - сказал он.

По словам Вильфанда, в ночь на 20 января прогнозируется минус 10-12 градусов. Уже днем нормализуется давление, оно повысится на 10 мм и составит 747 мм ртутного столба, а дневная температура будет от 4 до 7 градусов ниже нуля. Кроме того, высота сугробов в Москве за прошедшие дни составила 40-48 см, а по области до 50 см. "Все удовольствие, связанное со снегом, можно получить. Можно на лыжи встать, детишек на санках катать, лепить снеговиков, играть в снежки и так далее. Погода будет очень мягкая, поэтому сколько угодно можно это делать", - отметил он.

Метеоролог также рассказал, что 21 января атмосферное давление повысится до 759 мм ртутного столба, температура в ночь на воскресенье понизится до 15-17 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до минус 10-12 градусов. "Но жесткий или суровый мороз не будет ощущаться, потому что воздух сухой, осадков никаких и штилевой ветер. Вполне комфортная погода", - добавил он.